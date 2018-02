Ya puedes escuchar el single adelanto del nuevo álbum de Okkervil River

Febrero está siendo un mes movidito. La primavera se encuentra a la vuelta de la esquina y con ella gran parte de los lanzamientos previstos para este año, por lo que empezamos a tener noticias de artistas que estaban en la madriguera. Tal es el caso de los tejanos Okkervil River, que vienen con nuevo LP bajo el brazo, In the Rainbow Rain, publicado por ATO Records y que supone la continuación discográfica de Away (ATO, 2016).

La banda de Austin acaba de lanzar el primer single de su nuevo disco, un tema llamado Don’t move back to L.A. Según el lider de la banda Will Sheff, el nuevo trabajo refleja sus ganas de irse de Nueva York y a pesar de lidiar con temas un tanto traumáticos, lo considera un disco optimista al fin y al cabo.

Okkervil River presentará este álbum en directo durante los próximos meses y probablemente los tendremos tocando por los escenarios de Europa después del verano.