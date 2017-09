Ya podemos escuchar “Anthem for No State, Pt. III”, segundo adelanto del nuevo disco Godspeed You! Black Emperor

La banda canadiense de post-rock Godspeed You! Black Emperor ha compartido Anthem for No State, Pt. III, segundo adelanto del que será su nuevo y esperado disco Luciferian Towers. Se trata de la octava y última pista del nuevo LP de la banda (que también incluye Undoing a Luciferian Towers, lanzada el mes pasado) y que nos llegará el 22 de septiembre a través del sello discográfico independiente Constellation Records.

Anthem for No State, Pt. III, ocho minutos y medio de furiosas guitarras en constante in crescendo con una gran carga mística, envueltos en esa atmósfera experimental e hipnótica que acompaña al grupo en sus composiciones.

Este nuevo LP Luciferian Towers, grabado según palabras del grupo “en medio de un desorden comunal, criando perros y niños, la mirada arriba y llenos de una alegría terrible”, sigue a Asunder, Sweet y Other Distress publicado en 2015, y contará con ocho temas estructurados en cuatro movimientos:

Undoing A Luciferian Towers Bosses Hang, Pt. I Bosses Hang, Pt. II Bosses Hang, Pt. III Fam/Famine Anthem for No State, Pt. I Anthem for No State, Pt. II Anthem for No State, Pt. III

Para tratar de adentrarnos en el universo Godspeed y sumergirnos de lleno en el nuevo LP, la banda nos aporta una breve reseña explicativa de cada movimiento. Concretamente para Anthem for No State es la siguiente: “kanada, vaciado de sus minerales y aceite sucio. Vaciado de sus árboles y agua. Una cosa lisiada, ahogándose en un charco, cubierta de hormigas. El océano no da una mierda porque sabe que se está muriendo también”.

Actualmente el grupo se encuentra inmerso en una gira norteamericana y europea que comenzó el 3 de septiembre en Montreal y terminará en noviembre en París.