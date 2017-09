Ya está disponible el nuevo tema de Mastodon

Justo después de aparecer en la serie de la HBO “Juego de Tronos”, Mastodon hicieron un anuncio, publicarían un nuevo EP bajo el nombre de Cold Dark Place. Bien, pues ya ha llegado un tema de este nuevo trabajo que contará con cuatro temas que se quedaron en la recámara tiempo atrás.

Toes to Toes nació entre las sesiones de grabación del último álbum publicado por la banda, Emperor Of Sand y formará parte de este EP que se publicará el 22 de septiembre. Un mes después, concretamente el 27 de octubre, saldrá a la venta una versión en vinilo de 10” para los más fanáticos de la banda. Los tres temas restantes pertenecen a las sesiones de grabación de Once More ‘Round the Sun, su álbum de 2014.

La banda compuso White Walker hace un par de años, tema que apareció en el álbum Catch the Throne Volume II de 2015; quién sabe si después de su aparición en Juego de Tronos volvemos a escuchar un tema relacionado con el mundo de J. R.R. Martin.