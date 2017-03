Ya está aquí “Músculo, piel y huesos “, nuevo EP de El Imperio del Perro

Si hace unos días podíamos escuchar Cierra la Boca, el nuevo single de El Imperio del Perro, ahora ya podemos disfrutar el nuevo EP del joven grupo sevillano al completo. Músculo, piel y huesos llega con cuatro nuevas canciones, entre las que se incluye una versión muy especial del clásico de Radio Futura No tocarte y la colaboración de Juan Alberto de Niños Mutantes en otro de sus temas.

Según la propia banda, este EP es una simplificación de lo que somos: “El músculo como generador de movimiento, como esa respuesta inmediata y primaria que da el cuerpo cuando se excita: bailar, saltar, gritar, subirse en los hombros de un compañero… La piel también funciona en este sentido, ya que es el órgano que está en contacto con el mundo exterior, el que recoge todas esas señales y las devuelve al interior. Los huesos como esa estructura aparentemente inerte que sostiene al resto. Nos interesaba su capacidad para evocar la crudeza, la resistencia y la firmeza; el último paso entre lo que parecemos y lo que somos realmente”.

Y como siempre que una banda lanza nuevas canciones, es el momento de echarse a la carretera y empezar a presentarlas en directo por diversas ciudades. La primera cita llegará enseguida para El Imperio del Perro, este mismo fin de semana, en Córdoba junto a Full, seguido este sábado por la fiesta demoscópica de Mondosonoro Edición Sur con Apartamentos Acapulco. Pero hay muchas más que os dejamos a continuación:

02/03 Granada / Planta Baja (Fiesta Mondo Sonoro)

03/03 Córdoba / Sala Hangar (+Full)

09/03 Madrid / But (+You me at Six)

10/03 Sevilla / Sala X + Rainwood

11/03 Cabezas de San Juan / Cosmos

12/03 Sierra Nevada / Mundial de Snowboard

15/03 Sierra Nevada / Mundial de Snowboard

07/04 Madrid / MobyDick (+Rainwood)

15/04 Benicàssim / Sansan Festival

05/05 Zaragoza / La Lata de Bombillas

06/05 Aranda de Duero / Café Central

12/05 Málaga / Velvet Club

13/05 Murcia / Microsonidos

25/05 Valencia / Wah Wah + Rainwood