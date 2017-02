Ya es oficial, Doctor Music Festival Reincarnation Edition llegará en 2019

Doctor Music ha presentado en Londres el regreso del legendario festival ante lo más selecto de la industria musical internacional. La reencarnación del Doctor Music Festival tendrá lugar los días 12, 13 y 14 de julio de 2019 en el mismo lugar en el que se celebraron sus tres primeras ediciones: Escalarre, en la Vall d’Àneu del Pirineo catalán.

La presentación tuvo como maestro de ceremonias a Matt Everitt, conocido locutor de la BBC Radio, y contó con la asistencia de las figuras más destacadas de la industria de la música en vivo, incluyendo a managers y representantes de artistas como Arcade Fire, The Black Keys, Blur, Bob Dylan, The Cranberries, Florence + The Machine, Icona Pop, Kraftwerk, Lorde, Mark Knopfler, Muse, Neil Young, New Order, Nick Cave, Red Hot Chili Peppers, Robbie Williams, Roger Waters, The Rolling Stones, System of a Down, Tom Petty o Twenty One Pilots. Por cierto, ojalá esto sea una pista de lo que nos espera…

En ella se expusieron los pilares del Doctor Music Festival 2019: tres días y cuatro noches y una vida para recordarlo. El compromiso del festival es, además de proporcionar una experiencia imborrable a sus asistentes, contribuir al desarrollo agroecológico y sostenible de la comarca que lo acoge.

Situado en un valle virgen, rodeado de montañas habitadas por osos, urogallos, ciervos, quebrantahuesos y otras especies que han convivido durante siglos con los habitantes de las pequeñas poblaciones que viven en, por y para el valle. Un Shangri-La en el occidente de Europa, cerca de las estrellas, tan sensible como bello. Sostenibilidad ambiental, económica y social son los mantras del Doctor Music Festival.

Este extraordinario evento musical y cultural levanta como bandera el principio de la Soberanía Alimentaria. Toda la comida que se consumirá en el festival procederá de agricultura y ganadería ecológicas, y estará libre de agroquímicos, transgénicos y tóxicos de cualquier tipo. Serán, en su gran mayoría, alimentos de proximidad suministrados por los productores locales, con cuyo desarrollo el festival se siente profundamente comprometido.

Aunque aún quedan más de dos años para que el festival abra sus puertas, el primer gran artista internacional ha confirmado ya su asistencia, aunque en este caso se trata de Albert Adrià, auténtico referente mundial en el mundo de la gastronomía, trasladará todo su equipo del restaurante Tickets al recinto del Doctor Music Festival. Por primera vez, uno de los mejores cocineros del mundo cierra temporalmente su restaurante para integrarlo en un festival de música y cultura durante todo el fin de semana. La experiencia que en el festival ofrecerá Adrià, al frente del equipo de Tickets, está llamada a hacer historia.

Por cierto, si no quieres perdértelo, aunque aún no sepamos ningún nombre, a partir de esta medianoche queda activado un sistema de solicitud de reservas en la web del festival www.doctormusicfestival.com. Los primeros 6.000 abonos para asistir al festival se podrán adquirir a principios del próximo mes de mayo. La fecha exacta de salida a la venta y los canales de venta se anunciarán próximamente. El precio especial inicial para estos primeros abonos será de 175 euros, precio que incluye el acceso al recinto del festival durante los tres días que durará el mismo.

Eso sí, unos pocos afortunados podrán disfrutar de un descuento, y es que la organización es muy consciente de que la magia que tuvieron las ediciones originales del Doctor Music Festival jamás habría sido posible sin la gran complicidad de todas aquellas personas que asistieron en su día, y ahora Doctor Music Festival quiere tener un detalle con todas estas personas y ofrece un descuento de 50 euros en la compra de su abono (y el de sus acompañantes) a todo aquel que pueda demostrar, antes del próximo 30 de abril de este año, que estuvo en alguna de las históricas ediciones del festival en Escalarre (años 1996, 1997 y 1998) o en Asturias (año 2000). Con este fin, Doctor Music Festival ha activado una campaña a través de su página facebook que proporcionará, a estos pioneros, unos códigos con los que podrán asegurarse su presencia en la Reincarnation Edition 2019, con el descuento especial que, para los afortunados, dejará el precio del abono para los 3 días en solo 125 euros (máximo 4 abonos por persona).

Destacar que el recinto del Doctor Music Festival ocupará más de 140 hectáreas. Contará con 5 escenarios, campings especiales y una zona de acampada preparada para un mínimo de 40.000 personas. El también conocido como el Festival de la Vaca o el Woodstock de los Pirineos seguirá siendo el referente musical del sur de Europa. Como ocurrió en la década de los 90, los escenarios del Doctor Music Festival contarán con la presencia de los iconos más grandes de la historia del rock, las estrellas más veneradas del momento actual y, por supuesto, a talentos emergentes que un día también serán leyenda.

No lo dudes y apúntalo en tu agenda: Doctor Music Festival Reincarnation Edition. 12, 13 y 14 de julio de 2019. Escalarre. Valls d’Àneu. Lleida.