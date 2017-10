Ya conocemos a los nominados para el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2018

Radiohead, Kate Bush, Rage Against The Machine y Nina Simone, además de Depeche Mode, Eurythmics, MC5, the Zombies, y LL Cool J, entre otros artistas, han sido los nominados este año.

Un año más, ha llegado la hora de dar a conocer la larga lista de nominados para el Salón de la Fama del Rock and Roll. Para ser elegido a entrar en la sala sagrada, el primer single o álbum de cada candidato potencial tuvo que ser lanzado en 1992 o antes.

Radiohead y Rage Against the Machine han sido nominados en su primer año de elegibilidad (lo que significa que sus primeras grabaciones oficiales fueron lanzadas en 1992). Kate Bush, Nina Simone, Eurythmics, Judas Priest, Sister Rosetta Tharpe, Dire Straits y Moody Blues fueron nominados por primera vez este año. Si bien esta es la primera nominación para algunos de los actos, muchos ya han aparecido en la lista de favoritos antes. Esta es la quinta nominación para J. Geils Band, la cuarta para LL Cool J y los Meters, la tercera para los Cars, MC5 y los Zombies y la segunda para Bon Jovi, Depeche Mode y Rufus con Chaka Khan y Link Wray.

Los aficionados pueden votar por sus nominados favoritos en el sitio web de Rock Hall a partir de mañana. Los cinco primeros se decidirán mediante una votación pública, junto con la aportación de más de 800 artistas, historiadores e integrantes de la industria musical. Los ganadores serán anunciados en diciembre e ingresados el 14 de abril en una ceremonia en el Públic Hall en Cleveland (Ohio).

Vale la pena señalar que en una entrevista a principios de este año, Radiohead expresó su desinterés en estas nominaciones al Salón de la fama del Rock . “No me importa,” dijo Jonny Greenwood. “Tal vez es una cosa cultural, pero que realmente no entiendo. Quiero decir, desde afuera parece que … es una profesión que se preocupa de sí misma. Y todo lo que realza eso me hace sentir aún más incómodo“. Thom Yorke, Philip Selway y Ed O’Brien también parecían apáticos acerca de una posible inducción. Colin Greenwood, por el contrario, dijo: “Estaría agradecido si entramos.”

Entre los nominados que se han omitido en la votación de este año figuran Kraftwerk, Bad Brains, Jane’s Addiction, Nine Inch Nails, Smiths y Janet Jackson.