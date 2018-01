Wye Oak editarán su nuevo disco en abril

El dúo de Baltimore, formado por Andy Stack y Jenn Wasner, acaban de anunciar que será el día 6 de abril el elegido para poner en circulación su nuevo larga duración. Bajo el título de The Louder I Call, the Faster It Runs, Wye Oak editarán las nuevas canciones que vendrán a suceder a Shriek (2014).

Han pasado cuatro años y, aunque en 2016 lanzaron Tween, es ahora cuando realmente podemos considerar que la banda tiene nuevo disco, ya que este último estaba compuesto por ocho descartes de álbumes anteriores.

El nuevo trabajo discográfico de Wye Oak ha sido registrado en Durham (Carolina del Norte) y Marfa (Texas) y, a tenor de lo escuchado en su primer adelanto (el tema que da título al álbum) las etéreas capas superpuestas de sintetizadores y guitarras tendrán gran protagonismo, prometiendo un sugerente viaje musical.

Además de la fecha y el título del disco, también se ha conocido hoy el tracklist del mismo:

1. (tuning)

2. The Instrument

3. The Louder I Call, The Faster It Runs

4. Lifer

5. It Was Not Natural

6. Symmetry

7. My Signal

8. Say Hello

9. Over And Over

10. You Of All People

11. Join

12. I Know It’s Real