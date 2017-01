Woods anuncian conciertos en Madrid y Barcelona

Seguimos empezando el año con fechas en directo que nos apetecen, y mucho. Hoy nos ha alegrado mucho saber, por parte de la promotora del Primavera Sound, que los norteamericanos Woods vuelven a visitarnos para regalarnos los oídos con su magnífica discografía (nueve álbumes a sus espaldas, nos recuerdan), especialmente con los temas de su último trabajo City Sun Eater in the River of Light, los días 6 y 7 de abril en Barcelona (Sala Apolo) y Madrid (Teatro Barceló), respectivamente.

Las entradas ya están a la venta al precio de 24 euros a través de puntos de venta como el propio portal del Primavera Sound y Ticketmaster, así como en La Botiga del Primavera Sound en el caso de la cita en Barcelona.

Mientras os decidís y comprobáis si aún os quedan ahorros para gastaros en entradas tras los excesos navideños, os dejamos con las canciones de su último trabajo.