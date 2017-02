Wolf Eyes anuncian tres fechas en Barcelona, Zaragoza y Madrid

Los pioneros del noise Wolf Eyes vuelven a Europa con su nuevo disco, Undertow, que verá la luz en Lower Floor Music, nuevo sello discográfico dirigido por el propio grupo. Podremos ver al grupo norteamericano por España a finales del este mes de marzo a punto de arrancar. Serán tres fechas en nuestro país de la mano de Giradiscos.

26 de Marzo – Barcelona – Freedonia

27 de Marzo – Zaragoza – Las Armas

28 de Marzo – Madrid – 100% Psych (El Sol)

Formados por Nate Young, Aaron Dilloway y John Olson a finales de los 90 en Ann Arbour, Michigan, han puesto en marcha un sello discográfico, tienen una peculiar visión sobre el género noise les ha hecho despegar hasta llegar a firmas como Sub Pop. Gracias a sus giras con Sonic Youth y un antiguo miembro del grupo, Andew W.K, la banda ha conseguido llegar lejos manteniéndose fieles a su peculiar estilo que les ha convertido en referentes del underground norteamericano de los últimos 10 años.

Su anterior trabajo, I Am A Problem: Mind In Pieces, fue editado por Third Man Records, sello de Jack White, y está compuesto por 5 canciones que siguen la misma línea que el anterior.

Las entradas físicas ya están a la venta en El Almacén de Discos, Bajo El Volcán, La Integral y Molar.