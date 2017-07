Wolf Alice presenta vídeo para ‘Yuk Foo’

La banda de rock alternativa del norte de Londres ha publicado el video clip del single principal Yuk Foo de su nuevo disco Visions of a Life que saldrá a la venta el 29 de septiembre de este año. Este singular y frenético vídeo muestra a la banda tocando en un sótano.

El vídeo viene acompañado del anuncio de una gira íntima que el grupo hará por todo Reino Unido pasando por Manchester, Londres o Brighton entre muchos otras muchas paradas.

Ya a comienzos del pasado mes de junio los británicos anunciaban por todo lo alto su segundo álbum de estudio y gira mundial (que no pasará por nuestro país dado que cancelaron en el Mad Cool) que comenzó el 5 de julio. El disco fue grabado en Los Ángeles con Justin Mendal–Johnsen, productor de grupos como Paramore.

Tracklist de Visions of a Life:

1. Heavenward

2. Yuk Foo

3. Beautifully Unconventional

4. Don’t Delete The Kisses

5. Planet Hunter

6. Sky Musings

7. Formidable Cool

8. Space & Time

9. Sadboy

10. St. Purple & Green

11. After The Zero Hour

12. Visions Of A Life