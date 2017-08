Wolf Alice lanza un segundo adelanto plagado de besos

Sucesor de Yuk Foo, publicado en junio de este año, Do Not Delete the Kisses da a los fans de los británicos Wof Alice una segunda idea para reafirmar sus pensamientos sobre el nuevo álbum que la banda publicará. Ya con la fecha de salida anunciada, 29 de septiembre, este sencillo abre las bocas de los seguidores que se quedaron corto con el álbum debut.

Visions Of A Life es, en palabras de Roswell (cantante de la banda), el resultado del aprendizaje adquirido de su preedesesor pues lamentaros cosas que no hicieron y en este caso se plantearon que si tuvieran una idea “aunque parezca un poco tonta, la probaríamos y veremos lo que pasó”.

Do Not Delete the Kisses es una oda al transporte público en cuyo vídeo la banda ha querido mostrar a una pareja bromeando y besándose entre viajes en tren. Según el tracklist anunciado, este tema será el cuarto del nuevo álbum, de Wolf Alice y estará disponible a finales del mes que viene.