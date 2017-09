Wolf Alice anuncian conciertos en Madrid y Barcelona

La banda londinense de rock alternativo formada por Ellie Rowsell, Joel Amey, Joff Oddie y Theo Ellis vuelve a España para presentarnos su segundo álbum Visions Of A Life. Wolf Alice estará el 4 de enero en La Riviera de Madrid y el 5 de enero en la sala Apolo de Barcelona. Las entradas salen a la venta este miércoles 13 de septiembre a las 10 horas en www.livenation.es y www.ticketmaster.es (+red Ticketmaster).

Tras el gran éxito internacional de su primer disco My Love Is Cool (2015), un trabajo a medio camino entre el grunge y el rock con tintes melancólicos que fue alabado por la crítica especializada y del que destacaron títulos como Bros (más de 3 millones de reproducciones en YouTube), Giant Peach o You’re A Germ, Wolf Alice está a punto de prolongar la magia con un segundo álbum.

Producido por Justin Meldal-Johnsen (Paramore, Jimmy Eat World o M83), Visions Of Life (2017) verá la luz el próximo 29 de septiembre y va desvelando poco a poco su contenido. Ya se pueden escuchar tres primeros adelantos: Don’t Delete The Kisses, Yuk Foo y Beautifully Unconventional, cortes que mantienen su sonido tan personal: salvaje y sensible.

Casi dos años después de su última visita a Madrid y Barcelona, la banda británica volverá a pisar nuestros escenarios.