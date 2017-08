Win Butler de Arcade Fire deja temporalmente Twitter

El guitarrista y principal compositor de la banda Arcade Fire, Win Butler, ha anunciado su retirada temporal de la red social Twitter. Lo ha hecho mediante un tuit en el que indicaba que volverá “cuando tenga algo que decir”.

Esta decisión sigue a la extensa campaña promocional que el conjunto canadiense llevó a cabo para su recién estrenado álbum Everything Now, en la que incluso llegaron a crear una discográfica ficticia, Everything Now Co., mediante la cual difundían noticias falsas para llamar la atención sobre el nuevo estreno del grupo.

Hey guys. Taking an extended break from this thing, will miss the opinions and the 1 liners :)))) talk later when I got something to say 🌐 — win butler (@DJWindows98) August 7, 2017

Últimamente la cosas no están fáciles para Arcade Fire. Hace poco, la banda era acusada de plagio en referencia al title track de Everything Now, muy similar a un tema del grupo español Templeton, La Gran Ciudad. Además, su mencionado último álbum no ha tenido muy buena acogida entre público y crítica. Nuestra reseña, aquí.

Esperemos que las cosas se calmen pronto para el grupo y que Butler no tarde en volver a “tener algo que decir” en Twitter.