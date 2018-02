Tras tres años de espera, un buen corte de pelo y un sombrero perdido, lo nuevo de James Bay ha llegado.

El artista británico anunciaba a principios de año que su nuevo álbum llegaría este año pero antes, podríamos irlo escuchando poco a poco por sus próximos singles. El primero de ellos: Wild Love. Quién diría que esto podría ser obra de Bay. Un estilo totalmente renovado, inspirado en Frank Ocean, Lorde y el gran Bowie que ha dado lugar a una auténtica bomba.

En entrevistas previas a este lanzamiento, Bay comentaba que su intención era seguir la línea de Chaos and The Calm, su primer trabajo, pero componiendo, le parecía algo aburrido, así que durante todo este tiempo, se ha dedicado a influirse de hip hop y pop con artistas como Chace The Rapper, LCD Soundsystem o Lorde, aparte de aparecer en diferentes galas de premios durante estos últimos años.

El británico se hizo mundialmente conocido en 2015 tras el lanzamiento de Chaos and The Calm con temas tan famosos como Let It Go, Scars o el viral Hold Back The River.

“Todo esto es realmente un ejercicio de evolución y creo que es lo que la música pop realmente tiene que ser. Ya no soy tan primitivo como lo era antes.” contaba Bay en una entrevista.

De momento no conocemos fecha del lanzamiento de su álbum, pero nos quedamos con la intriga de si este cambio tan radical en sus canciones será sólo con Wild Love o en todo su próximo trabajo. Este y algunos de sus futuros temas los podremos escuchar en su visita a la capital con motivo del Mad Cool Festival.

Escucha Wild Love aquí: