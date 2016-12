Ahora que ya quedan tan sólo unos días para despedir este año 2016, hay que reconocer que, en muchos aspectos, los últimos 12 meses han sido duros. Por ejemplo, en el campo de la música, hemos tenido que decir adiós a muchos artistas admirados como David Bowie, Sharon Jones, Prince o Leonard Cohen, entre otros.

En el caso de este último, quizá por ser más reciente, en las últimas semanas hemos podido disfrutar de numerosos homenajes por parte de diversos artistas, y hoy nos encontramos con la versión que Wild Beasts han hecho de su canción Hey, That’s No Way To Say Goodbye, grabada originalmente en 1967 para el álbum Songs of Leonard Cohen. No es que la banda se haya lanzado ahora a grabar esta versión, sino que lo hicieron allá por 2014, pero les ha parecido que ahora era el momento perfecto para publicarla como su particular homenaje al artista.

El propio Hayden Thorpe, cantante de la banda, lo explica así: “2016 ha sido un año cruel en cuanto a despedidas. Estábamos en Canadá el día que Cohen murió, aunque nuestra versión de Hey, That’s No Way To Say Goodbye se grabó hace unos cuantos años durante las sesiones de Present Tense“.

Recordemos que Wild Beasts han lanzado nuevo disco este año, y de hecho Boy King, que así es su título, se ha colado entre los Mejores Discos Internacionales de 2016 según los redactores de CrazyMinds.