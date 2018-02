Wilco tendrán emisora de radio online

Los de Jeff Tweedy no se están quietos. Por un lado los tendremos de gira en una serie de fechas que los llevarán a Inglaterra. Por otro lado, aún estamos asimilando aquellas nuevas ediciones que lanzaron de sus populares A.M. y Being There, cargadas con el material original y algún que otro pasaje inédito para las delicias de sus fans más acérrimos. Ahora Wilco vuelven a ser noticia debido al anuncio de la inauguración de su propio programa de radio online.

La inspiración para llevar a cabo esta hazaña vino tras reeditar los trabajos mencionados anteriormente como bien apuntan en la página web del proyecto. Este programa de radio comenzará el viernes a las 10AM de Connecticut (las 16:00 horas aquí) y emitirá más de 10 horas con entrevistas, demos, directos y versiones de Wilco, todo en el marco de A.M. y Being There.

En la página web de esta Wilcoworld Radio, se puede leer lo emocionados que están los miembros de la banda con esta iniciativa, que también emitirá reflexiones, comentarios y anécdotas. Si te interesa este programa y no tienes disponible esas 12 horas que requiere escuchar el programa al completo, no te preocupes, que los de Wilco prometen que se volverá a emitir la emisión a lo largo del domingo.