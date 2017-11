Wilco estrenan una rareza de su próxima reedición

El grupo estadounidense ha anunciado recientemente que su álbum Being There, de 1996, será reeditado junto al debut A.M. Como parte de este trabajo recopilatorio han compartido la rareza Dynamite My Soul.

Las nuevas versiones de sus dos primeros discos aterrizaran el próximo 1 de diciembre vía Rhino. Este recopilatorio tendrá además una serie de bonus tracks, versiones alternativas y audios en directo nunca antes editados. El último LP de estudio de la formación de Chicago, Shmilco, vio la luz el año pasado.

La reserva de esta edición especial da derecho a la descarga directa de una versión en directo de Sunken Treasure, grabada en 1996 en los estudios KCRW, y otra de Passenger Side, de su concierto de aquel año en The Troubadour.

Recientemente, Wilco homenajearon en directo al fallecido Tom Petty. Lo hicieron interpretando en directo The Waiting, canción de Tom Petty and the Heartbreakers, rindiendo culto a uno de los músicos más influyentes en su carrera.

También este año, la banda realizó el single All Lives, You Say?, después de los violentos incidentes desarrollados en agosto en Charlottesville y generados por nacionalistas blancos. Además, los ingresos que consiguieron a través del sencillo, fueron donados al centro Southern Poverty Law.