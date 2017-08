Wilco estrenan un político tema ‘All Lives, You Say’

Hace dos días, los norteamericanos Wilco revelaban a través de su página de Bandcamp una nueva canción llamada All Lives, You Say. La canción está orientada a la recaudación de fondos para el Southern Poverty Law Center o SPLC, organización no gubernamental por la defensa de los derechos civiles y conocida por sus victorias legales contra grupos supremacistas blancos.

El título All Lives, You Say es una respuesta irónica al eslogan de ‘All Lives Matter’, que se ha erigido contra los principios y demandas que, desde 2013, persigue el movimiento Black Lives Matter en los Estados Unidos. La canción ve la luz, de hecho, tras la congregación de asociaciones supremacistas blancas que ocurrió el pasado fin de semana en Charlottesville, Virginia y se saldó con conflictos violentos entre los asistentes al mitin y la multitud de manifestantes que se acercaron para denunciar el racismo de la convención.

“Mi padre fue nombrado según un general de la Guerra Civil y votó ambas veces por Barack Obama. Él solía decir ‘si sabes lo que es mejor, puedes hacer lo mejor’. America, sabemos lo que es mejor. Podemos hacer mejor”, escribía Jeff Tweedy, líder de Wilco acerca de la canción. La banda, de hecho, ha pedido que las contribuciones a la canción se hagan en memoria del padre de Jeff Tweedy, Robert L. Tweedy, quien fallecía anteriormente este año.

All Lives, You Say se puede escuchar y adquirir en Bandcamp. Su letra denuncia y reflexiona sobre el racismo. “All lives, all lives, you say? / I can see you are afraid / Your skin so thin / Your heart has escaped”, dice el tema.