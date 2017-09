Whitney anuncia un álbum lleno de demos

La banda indie rock con origen en Chicago ha presentado un disco que tiene como título Light Upon The Lake: Demo Recording. Este nuevo álbum de Whitney recoge, además de un cover con Allen Toussaint, varias sesiones de la grabación de su trabajo debut Light Upton The Lake, estrenado el año pasado.

Entre ellas se encuentra una canción inédita de Whitney: You And Me, escrita entre 2014 y 2015. A continuación podéis ver el tracklist del trabajo en Bandcamp donde, por desgracia, sólo se puede escuchar una canción en streaming gratuito. Pero, al menos, se trata de la novedosa You And Me. ¡A disfrutar!