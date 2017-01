“Whiteout Conditions”, nuevo álbum de The New Pornographers

The New Pornographers han anunciado nuevo disco para el próximo mes de abril. El disco llevará por título Whiteout Conditions y será lanzado a través del sello Concord. El primer sencillo extraído de este nueva producción discográfica se llama High Ticket Attractions.

Para promocionar su sexto álbum, The New Pornographers estarán de gira durante el mes de abril, junto a Waxahatchee. El álbum Whiteout Conditions es la producción discográfica más reciente de esta agrupación de indie rock, original de Canadá, desde el lanzamiento de Bill Bruisers en 2014.

El álbum incluirá 11 temas. La lista completa a continuación:

Play Money Whiteout Conditions High Ticket Attractions This Is The World Of The Theatre Darling Shade Second Sleep Colosseums We’ve Been Here Before Juke Clockwise Avalanche Alley

The New Pornographers cuentan con una carrera musical de casi veinte años y cada uno de sus integrantes forma parte o lidera otras grandes agrupaciones de la escena, no solo canadiense sino mundial, como es el caso de Neko Case o Dan Bejar con sus proyectos Destroyer y Swan Lake.

Desde sus inicios en 1997, la agrupación ha producido cinco álbumes de estudio y uno en directo: Mass Romantic (2000), Electric Version (2003), Twin Cinema (2005), Live! (2007), Challengers (2007), Together (2010) y Bill Bruisers (2014).

https://geo.itunes.apple.com/us/album/high-ticket-attractions/id1196953175?i=1196953363&app=music