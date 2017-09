“Weighed Down”, así se llama el nuevo tema de The Horrors

A falta de dos semanas de su próximo álbum, V, The Horrors se lanza a la piscina con un nuevo adelanto, Weighed Down. La banda profundiza en su estilo shoegaze con una batería más pesada y la voz de Faris Badwan flotando por encima.

La presentación de este nuevo tema fue mediante un post de Facebook en el que decían tal que así: “Buenos días/tardes/noches. Faltan dos semanas para que compartamos “V” con vosotros, pero hasta entonces, traemos una nueva canción “Weighed Down”.

Hace un mes la banda publicaba Something to Remember Me By, un tema más de su esperado quinto álbum que saldrá a la venta el 22 de este mes y el próximo estarán presentándolo por Reino Unido e Irlanda con paradas en Glasgow, Birmingham, Londres y muchas más. La gira en cuestión durará dos semanas y será desde el 16 de octubre hasta el 29 de dicho mes.