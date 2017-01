Weezer estrena tema inédito: “The Last Days of Summer”

Si no tuviste bastante con el último disco de Weezer, The White Album, ahora tienes una nueva canción inédita que puedes escuchar. Se trata de The Last Days of Summer, que ha aparecido en la reciente reedición de lujo de este trabajo junto a otras tres bonus tracks y una remezcla en la que han participado miembros de Pussy Riot y Fitz and the Tantrums. Parece que Rivers Cuomo y compañía le han cogido gusto a esto de lanzar canciones inéditas, ya que en octubre también nos regalaron Fake Smiles And Nervous Laughter. Nos encontramos en un momento de gran intensidad creativa para la banda, que ya está trabajando en un nuevo trabajo que, frente a la luminosidad de este último White Album, está previsto que tenga unos contenidos muchos más oscuros, y por supuesto, siguiendo con los títulos basados en colores, ya se habla que se podría titular The Black Album. Mientras tanto, os dejamos con esta nueva canción.