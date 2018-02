We Are Scientists vienen cargaditos: presentan single, álbum y tour

Han vuelto. Están de regreso y con mucha fuerza. We Are Scientists vuelven con detalles de un nuevo disco, un tour por Reino Unido y el lanzamiento del que será el primer single de este próximo trabajo: One In One Out.

La banda neoyorquina ha tomado otro camino para este nuevo trabajo: el empleo de sintetizadores y esa nueva exploración del mundo futurista para dar rienda suelta a ese rollo electropop. El vídeo de este nuevo tema, nos deja un poco intrigados con el empleo de esta nueva técnica.

Cain contaba en una entrevista sobre este nuevo video: “Jed Mitchell, el director del videoclip, desarrolló esta técnica para hackear un escáner y ejecutar los resultados filmados a través de un software de terceros, lo cual creemos que no utilizó de manera correcta. Sospecho que Jed podría ir a la cárcel una vez se publique este vídeo, pero habrá valido la pena. Nos encanta este vídeo.”

“Tenemos tantas cosas que mejorar… y precisamente lo cibernético es uno de esos puntos a mejorar”, añadía el miembro de la formación estadounidense.

Megaplex, el sexto y próximo álbum de la banda saldrá a la luz el 27 de abril de este año, justo en mitad de su tour por Reino Unido que comenzará el 28 de marzo en Southampton y pondrá fin el 13 de mayo en Sheffield.