We Are Murcia, el nuevo festival que sustituye al SOS 4.8

Nuevo capítulo en el culebrón festivalero de este año. Según acaba de anunciar la Consejería de Cultura de la Región de Murcia, el sustituto del SOS 4.8, que no se celebrará este año, será un nuevo evento que, bajo el nombre We Are Murcia, contará con un programa musical y de actividades que está ultimando Producciones Baltimore, organizadora entre otros eventos del Low Festival de Benidorm.

Según la nota de prensa, en las próximas semanas se presentará tanto la programación con grupos de ámbito internacional, nacional y local, como la agenda de actividades paralelas que formarán parte de esta nueva iniciativa cultural que tendrá lugar entre el 2 y el 7 de mayo.

Tras la cancelación del SOS 4.8, la Consejería de Cultura de la Región de Murcia insiste en su comunicado en que el objetivo principal de este nuevo evento es “continuar trabajando para facilitar la celebración de grandes eventos y crear una marca de Festivales de la Región de Murcia que reconozca la importancia de grandes y singulares eventos culturales“.

Estaremos muy atentos a las novedades de este nuevo festival, así como a la reacción de la empresa organizadora del SOS 4.8 y su conflicto con el Gobierno de la Región de Murcia.