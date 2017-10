Wavves y Culture Abuse publican un tema juntos

Los californianos Wavves han publicado una nueva canción en colaboración con su compañeros y vecinos Culture Abuse. Este tema se llama Up and Down y viene acompañado de un lyric vídeo. Es fruto de una amistad que les ha llevado hasta tal punto tal que Culture Abuse acompañará a Wavves y Joyce Maynor en algunas de sus fechas de gira a lo largo de Norteamérica.

A principios de año Wavves publicaban You’re Welcome¸ su sexto álbum y hace poco una nueva canción, The Lung, como parte de Adult Swim’s Singles Program. Por su parte, Culture Abuse debutaba el año pasado con Peach, un LP bastante bien acogido por público y crítica.