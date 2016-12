Wavves han terminado su nuevo disco y planean publicarlo en abril

Hay que reconocer que última semana de 2016 está siendo especialmente productiva en lo que se refiere a artistas confirmando sus nuevos trabajos para el año 2017. Acabamos de saber que Wavves lanzarán nuevo disco en abril, como su propio líder Nathan Williams ha anunciado en Twitter.

My new LP is done. That is all.

— WAVVES (@wavves) December 29, 2016