WAS, confirmados como cabeza de cartel en MUWI Wine Music Fest17

Los vascos WAS (antes conocidos como We Are Standard) han sido confirmados como los primeros cabezas de cartel del MUWI Music Fest, uniéndose de este modo en el cartel a The Excitements, Kokoshca, Amatria y Shinova, con quienes compartirán escenario entre los días 24 y 27 de agosto en el excepcional entorno de Bodegas Franco-Españolas en La Rioja.

El grupo liderado por Deu Txakartegui sigue presentando su exitoso último disco Gau Ama, con el que han aparcado las guitarras, reducido baterías y apostado todo a un pop electrónico con raíces folk. Eso sí, te aseguramos que si asistes al concierto, no podrás parar de moverte tanto con estos temas como con los clásicos de sus anteriores etapas y álbumes.

Con esta confirmación, se cierra además un gran comienzo de año para la banda, que acaba de recibir el premio Vicious Music Awards en la categoría de Mejor banda electro-acústica del país, así como nueve nominaciones a los Premios de la Música Independiente en las categorías de Mejor artista, canción del año, mejor álbum y mejor directo, entre otros.

Los abonos ya están a la venta a un precio reducido de 30€, así que si no quieres perdértelo, aprovecha esta oferta y entra en la web oficial y disfruta de ambiente festivalero, diversión y buen vino Rioja asegurados.