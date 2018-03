WAM Estrella de Levante anuncia su programación electrónica

Cada vez queda menos para que empiece oficialmente la temporada de festivales 2018. Uno de los festivales más madrugadores del año es el WAM Estrella de Levante, que tendrá lugar en el recinto La Fica de Murcia entre los días 4 y 5 de mayo. Hasta ahora, conocíamos el grueso mayoritario de su programación, pero desde hoy se suman una veintena de nombres que se encargarán de la parte más electrónica del festival.

Entre las confirmaciones para el escenario WAM Dancefloor by Compralaentrada, hay una gran selección de DJ-s que harán bailar a las decenas de miles de asistentes al festival. Entre ellos, destacan el ‘subnopop’ de Aníbal Gómez DJ Set, hasta el techno de Dubpaper, el house de los alemanes Klangkarussell, el pop electrónico de Maadraassoo o el future music de La Résistance. Los nombres al completo son:

ALEXCARPÒ B2B NÒMAR – ANÍBAL GÓMEZ DJSET – BASSTIANZ – DIFENDERS DJS – DUBPAPER – FLUOR – ISMAEL (FLASH SHOW DJS) – JES SET – LA RÉSISTANCE – LILLO Y FER DJS – KLANGKARUSSELL – MAADRAASSOO – MISS DEEP’IN – NANDO COSTA (FLASH SHOW DJS) – NOT2MANYDJS – OCHOYMEDIO DJ – REM DJS (KUTXU, SUZUKID Y DL PINO) – SIX CATS – WE ARE NOT DJS – WISE MEN PROJECT – YAHAIRA

Próximamente la programación paralela

Además de todos estos nombres, desde la organización ya adelantan que en las próximas semanas podremos conocer toda la programación adicional, que se llevará a cabo fuera del recinto de La Fica en otros lugares de la ciudad de Murcia. Habrá momentos destacados para todos los gustos, ya que están previstos conciertos, sesiones de DJ-s, exposiciones, proyecciones de cine y mucho más desde el 30 de abril hasta el 6 de mayo.

Las entradas para el WAM Estrella de Levante siguen a la venta a través de la página web del festival por tan solo 28 €, aunque te debes dar prisa, ya que nos avisan que este próximo martes 27 de marzo el precio subirá. Da la bienvenida a la temporada festivalera el primer fin de semana de mayo en Murcia con WAM Estrella de Levante.