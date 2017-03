WAM Estrella de Levante anuncia 30 nombres encabezados por White Lies, Lori Meyers, Fangoria y Shura

Algo nos decía que no pasaría mucho tiempo antes de conocer los primeros detalles y artistas confirmados del nuevo festival de Murcia, WAM Estrella de Levante, que viene a sustituir al SOS 4.8 tras su cancelación. White Lies, Lori Meyers, Fangoria y Shura encabeza esta primera tanda de nombres que completan los siguientes artistas: The Sounds, Sidonie, Los Enemigos, Fat White Family, Second, Niños Mutantes, Perro, L.A., Ana Curra presenta El Acto, Belako, Delorean, Varry Brava, The Excitements, Los Mambo Jambo, Anni B Sweet, Hidrogenesse, Future Thieves, Crudo Pimento, Pablo Und Destruktion, Perlita, Alien Tango, Cápsula (Dreaming of Ziggy Stardust), Kuve, Vera Green, Ayoho, Meridian Response, Lígula, Jump To The Moon, Aire Canadá, Claim, Clara Plath, Poolshake y Garaje Florida.

La preventa de abonos ya está abierta con un cupo limitado de abonos a 20€ a la venta en wammurcia.es. Pero no son las únicas novedades, ya que este anuncio viene acompañado también de los primeros detalles en torno a la programación infantil y cultural del festival murciano.

En el apartado Somos Cine, ya se sabe que del 2 al 7 de mayo se proyectarán hasta doce documentales musicales en la Filmoteca de la Región de Murcia, entre los que destacan Autosuficientes, el aclamado film que recoge la historia de Parálisis Permanente y de Eduardo Benavente, Lo que hicimos fue secreto, mejor documental nacional de 2016 en su investigación sobre los orígenes del punk en España, y Bird on a wire, el mítico documental que sigue a Leonard Cohen en su gira europea de 1972.

Os dejamos el listado completo de documentales:

– Autosuficientes

– Bird on a wire

– Fonko

– They Will have to Kill us First

– Mali Blues

– We Like it Like That

– I Am Thor

– Orion: the man who would be King

– Punk Attitude

– Lo que hicimos fue secreto

Para Somos Cultura, se han confirmado los primeros espacios culturales para acoger parte de la programación expositiva y de danza de la primera edición de WAM Estrella de Levante, destacando centros de referencia públicos y privados como Centro Párraga, el Auditorio Víctor Villegas o Loft113. Family WAM

Family WAM es la etiqueta bajo la que se celebrarán hasta seis conciertos enfocados al público infantil en la Plaza Santo Domingo de la ciudad los días 6 y 7 de mayo. Creaciones únicas de bandas como Perlita, Nunatak o Crudo Pimento que servirán para acercar la música a toda la familia:

– Concierto para niños, Crudo Pimento

– Las Aventuras de Sam, Dr. Sapo

– Cruzando las Galaxias, Los Marañones

– Kid Perlita y los Cangrejo Boys, Perlita

– El Bosque de las Canciones, de Nunatak y Hayat’s Chocolate Factory

– Los niños de la Isla, Bosco

Los abonos de dos días están a la venta por 20€ en wammurcia.es, mientras que los VIP se encuentran a 45€. La oferta está disponible solo hasta el lunes a mediodía o hasta agotar cupo.