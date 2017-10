Vuelve Franz Ferdinand con un nuevo disco y gira europea con parada en Madrid

Franz Ferdinand ha celebrado la noticia del lanzamiento de su quinto álbum Always Ascending con un concierto exclusivo en Point Ephémère en París, una actuación retransmitida en directo, y además ha anunciado un concierto el 17 de marzo en La Riviera de Madrid.

Las entradas salen a la venta el viernes 3 de noviembre a las 9h en www.livenation.es y www.ticketmaster.es (+red ticketmaster). Los registrados en www.livenation.es tendrán acceso a una preventa exclusiva el jueves 2 de noviembre a las 9h en esa web.

Este último trabajo de la banda escocesa saldrá a la venta el próximo 9 de febrero y ha sido grabado a medias entre los estudios RAK de Londres y Motorbass de París y en él han contado con la ayuda del productor Philippe Zdar. Como resultado podremos escuchar una producción nueva y fresca, una evolución que ya se nota en el primer single.

Alex Kapranos, líder de la banda, es “una mezcla homogénea de futurismo y naturalidad”.

Always Ascending está ya disponible en pre-order en plataformas digitales. Asimismo, se podrá adquirir de forma física en CD, vinilo, y casette edición limitada en DomMart.

Os dejamos para ir abriendo boca el tracklist de este último disco de Franz Ferdinand, quienes además estarán tocando mañana en el BIME Live de Bilbao.

1. Always Ascending

2. Lazy Boy

3. Paper Cages

4. Finally

5. The Academy Award

6. Lois Lane

7. Huck And Jim

8. Glimpse Of Love

9. Feel The Love Go

10. Slow Don’t Kill Me Slow