Vuelve el ciclo Caprichos de Apolo con Nathy Peluso o Josef Leimberg, entre otros

Los Caprichos de Apolo son los conciertos de producción propia de la sala Apolo de Barcelona, siempre con el objetivo de presentar artistas poco habituales en el circuito nacional. Tendrá lugar entre los meses de marzo y mayo con una programación de lo más ecléctica de la que os dejamos todos los detalles a continuación:

Sala Apolo. 24 de marzo: WIND ATLAS + HELM + UNA BÈSTIA INCONTROLABLE + VERUSHKA SIRIT DJ

Wind Atlas serán los encargados de inaugurar este ciclo de conciertos en casa. Lo harán presentando su nuevo trabajo An Edible Body.

El primero de los conciertos será toda una fiesta, ya que a los barceloneses les acompañará HELM, Luke Younger, artista internacional y actual representante de la música experimental de la escena londinense. También les acompañarán los también paisanos Una Bèstia Incontrolable con su hardcore noise experimental y la velada la cerrará Verushka Sirit DJ, responsable de la radio online Yajña

Sala Apolo. 14 de abril: JOSEF LEIMBERG

El veterano trompetista y productor de Los Ángeles presentará Astral Progressions (Word Galaxy / Alpha Pup Records) su álbum debut como solista, con el que vuelve a los orígenes del movimiento Jazz fusión de los 70

Sala Apolo. 20 de abril: NATHY PELUSO

Éste será uno de los conciertos más atractivos de este ciclo, puesto que la artista argentina se ha convertido en todo un fenómeno gracias a su espontaneidad. La artista no sigue las normas establecidas y no conoce ni géneros ni fronteras. Presentará su EP La Sandunguera (Everlasting Records), y no dejará indiferente a nadie.

Sala Apolo. 24 de abril: FLAVIEN BERGER

El denominado enfant terrible de la escena francesa maravillará al público con las nuevas dinámicas de Leviathan (Pan European Recordings)

El joven músico autodidacta no tuvo problemas en hacerse un hueco rápidamente en la escena francesa suponiendo un soplo de aire fresco para ésta. Sin duda es una de las mejores promesas de la música contemporánea de su país natal y una auténtica exquisitez a tener muy en cuenta

Sala Apolo. 1 de mayo: CIRCUIT DES YEUX

La compositora de Chicago Haley Fohr con su alter ego Circuit des Yeux presentará su nuevo y quinto disco Reaching for Indigo, con el que ha conseguido que su proyecto trascienda las líneas del Folk experimental para aislarse en su propio universo

Sala Apolo. 2 de mayo: JULIETTE ARMANET

Una voz, un piano, textos. Esa es la simple ecuación (y a la vez, rara en los tiempos que corren) de Juliette Armanet, la “guardiana de la chanson française”. Siempre acompañada por su piano, su “bestia negra”, eterno compañero de crimen y danza, Juliette Armanet lleva casi un año confiando sus dulces locuras sentimentales a un público que crece día a día. presentará su primer álbum Petit Amie en La (2) de Apolo

Tenéis las entradas disponibles en la web de Caprichos de Apolo. https://www.sala-apolo.com/es/programacion-entradas/la-2-de-apolo/caprichos-de-apolo/_c:27,h:2/