Vuelve BIME City a Bilbao el 25 y 26 de Octubre

En dos días, futuras promesas nacionales e internacionales actuarán en algunas salas de la preciosa ciudad de Bilbao. El aforo para los conciertos será libre hasta completar aforo. Además, algunos de esos conciertos tendrán lugar en el BEC! de Barakaldo, en la cuarta edición de las jornadas profesionales de la industria musical BIME Pro, en la programación showcases.

Estas bandas vienen de 11 países con la intención de seducir al público local y a más de 1.800 profesionales de la industria musical.

Destacamos en el line up artistas como DeWolff, unos holandeses rockeros que están adquiriendo gran éxito gracias a unos shows enérgicos; The Limboos, que irradian elegancia a raudales; y Agoraphobia, que a pesar de ser una banda muy joven aún, han actuado nada menos que en el festival South by Southwest en EE. UU.

En total, las bandas que actuarán son: Los Labios (ES), Fakear (FR), The Limiñanas (FR), Señores (ES), Joycut (IT), AJ Dávila (MX), Agar Agar (FR), Sonars (IT), Mitú (CO), Kanaku y el Tigre (PE), Mohevian (ES), Supertennis (ES), Pablo und Destruktion (ES), Los Brazos (ES), Dewolff (NL), The Limboos (ES), Melenas (ES), Jungle by Night (NL), Dan Croll (UK), Agoraphobia (ES), Last Train (FR), Albert Cavalier (ES), Joseph J Jones (UK), Jekka (RU), Nikone (ES), Mina (ECU), The Grand East (NL), Noise Box (ES), Lester y Eliza (ES), Vanyn (RU), Eldoradio (SE), Banfi (UK) y Gustavo Almeida (ES). Y las salas que los acogerán: Kafe Antzokia, Azkena, Stage Live, Shake, La Ribera, Bilborock, Veintiocho, e Hika Ateneo.

Por otra parte, las bandas que actuarán en los showcases del BEC son: Max Meser (NL), Icer Company (ES), Lazy Daisy (ES), The Inspector Cluzo (FR), BILO (ES), y Go Cactus (ES).

Así, una vez más, Bilbao vuelve a ser referencia de cultura en el mundo entero.

BIME City

25 y 26 de octubre

Miércoles 25

LOS LABIOS

FAKEAR

THE LIMIÑANAS

SEÑORES

JOYCUT

AJ DÁVILA

AGAR AGAR

SONARS

MITÚ

KANAKU Y EL TIGRE

MOHEVIAN

SUPERTENNIS

Jueves 26

PABLO UND DESTRUKTION

LOS BRAZOS

DEWOLFF

THE LIMBOOS

MELENAS

JUNGLE BY NIGHT

DAN CROLL

AGORAPHOBIA

LAST TRAIN

ALBERT CAVALIER

JOSEPH J JONES

JEKKA

NIKONE

MINA

THE GRAND EAST

NOISE BOX

LESTER Y ELIZA

VANYN

ELDORADIO

BANFI

GUSTAVO ALMEIDA

Salas:

Kafe Antzokia, Azkena, Stage Live, Shake, La Ribera, Bilborock, Veintiocho, Hoka Ateneo

Precio:

Entrada libre hasta completar aforo.

Horarios:

Los horarios y salas estarán próximamente disponibles en

http://bime.net/bime_pro/es-es/programa/bime-city-showcases

Por Laura Rosa.