“Virtuals” será el nuevo trabajo de Mew

La banda danesa Mew ha anunciado que, a finales del mes de abril, concretamente el 28 de dichomes, podremos volver a disfrutar de su nuevo trabajo. Visuals se llama su nuevo álbum y saldrá a la venta a través de Play It Again Sam.

El trabajo ha sido totalmente producido y grabado por ellos en Copenhague y compuesto durante la gira de presentación que hicieron con su anterior trabajo.Y para que no nos quedáramos con las manos vacías (aunque con esta noticia ya teníamos suficiente), el trío de indie rock nos han adelantado Carry Me to Safety, uno de los temas inéditos que tendrá su lugar en el álbum.

¿Queréis alguna noticia más? Bueno, pues si con esto ya nos daba para esperar a abril y el nuevo álbum, Mew no se quedan cortos, pues ya nos han adelantado los títulos de los otros diez temas con los que contará el trabajo.

Y ya con esto, sólo nos falta darle a replay constantemente al nuevo tema y que se pase este tiempo rápido para escuchar el trabajo al completo.

Los temas son: