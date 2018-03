Vince Staples estrena un nuevo single tras el revuelo de su promoción

Esta semana ha sido movida para el rapero estadounidense. Vince Staples arrancaba una extraña y sorprendente campaña en el sitio web de ‘crowdfunding’ GoFundMe. En ella el artífice del Big Fish Theory pedía dos millones de dólares para poder retirarse. La iniciativa sorprendió a muchas personas que cayeron en la treta del californiano, que estará en el Primavera Sound 2018.

El propósito de Vince Staples era anunciar el lanzamiento de un nuevo sencillo a través de la campaña. En el vídeo que acompañaba la iniciativa ofrecía dos opciones a sus seguidores: “Get off of my dick or fund my lifestyle“. Lo que sus ‘fans’ desconocían es que la página lanzada para recaudar el dinero era una herramienta para promocionar su nuevo sencillo, titulado Get the Fuck Off My Dick.

Recibe disculpas de GoFundMe

La broma de Vince Staples fue retirada durante unas horas por GoFundMe, pero luego reapareció. De hecho, se pusieron en contacto con él para disculparse por haber quitado su petición. El de Compton no dudó en compartir en Twitter el mensaje y pasárselo en grande con la irónica situación. “Alguien ha llamado al programa de Ellen DeGeneres, mejor hacerlo al de Oprah. Vamos a necesitar a todos para luchar contra esta injusticia“, fue uno de los muchos ‘tuits’ de Staples.