Desde hace 5 años, Villamanuela llena Malasaña y Conde Duque de música, arte y gastronomía involucrando a los diferentes agentes del barrio, con propuestas atrevidas en las que el riesgo y la experimentación son una constante.

La quinta edición se celebrará los próximos 6 y 7 de octubre con unos primeros nombres para su cartel que tienen como nexo la calidad, el riesgo y la personalidad de las propuestas presentadas.

Este año los asistentes podrán confeccionar su propio itinerario Villamanuela: la programación de cada día arrancará con 2 conciertos en Escenario Mahou – Teatro Barceló, y continuará al fin de estos en Siroco, Tempo Club y Café La Palma. Cada asistente elegirá durante el proceso de compra del abono a cuál de estas 3 salas prefieren acudir, evitando así los problemas de aforo puntuales que han lastrado ediciones anteriores. Los abonos ya están a la venta e incluyen una Mahou por sala y día.

Siroco será la sala dedicada a la electrónica más experimental y ruidosa con los mutantes Black Dice y Blake Hargreaves el viernes 6 y las exploraciones de Inga Copeland y el colorismo de la zimbabwense Farai el sábado 7.

El rock avanzado tomará Tempo Club, con el entramado microtonal de Horse Lordsy, el asombroso theremin de Javier Díez Ena el 6 y el retorno de los míticos Grabba Grabba Tape junto a Mohama Saz, de sobra conocidos en la capital, el 7.

Por último, Café La Palma estará dedicada a los sonidos más jóvenes y urbanos con los geniales productores de Liverpool God Colony y la combativa iraní Nadia Tehranel viernes y la magnética diva del urban jazz IAMDDB y Damed Squad, el grupo de Barcelona compuesto por Enry-K, Lil Moss y Mishii el sábado.

Consulta la programación completa:

Escenario Mahou:

Viernes 6: This is Not This Heat + Simon Crab (ex-Bourbonese Qualk)

Sábado 7: Pere Ubu (The Moon Unit) + Sonic Boom

Siroco

Viernes 6: Black Dice + Blake Hargreaves

Sábado 7: Inga Copeland + Farai

Tempo

Viernes 6: Horse Lords + Javier Díez Ena

Sábado 7: Grabba Grabba Tape + Mohama Saz

Café La Palma

Viernes 6: God Colony + Nadia Tehran

Sábado 7: Damed Squad + IAMDDB