Ya puedes ver el videoclip de “I Can’t Stand It”, lo nuevo de Blossoms

Blossoms se encuentran a punto de publicar el que será su segundo álbum, tras el exitoso debut homónimo Blossoms (Virgin EMI, 2016) que les valiera una nominación al prestigioso Mercury Prize del año pasado. El nuevo disco llevará por nombre Cool Like You y al igual que el anterior trabajo, será distribuido por Virgin EMI. La fecha de publicación elegida ha sido el 27 de abril.

Aparte de publicar el tracklist de dicho álbum, hace unos días la banda nos confirmaba que el single adelanto de Cool Like You sería la canción I Can’t Stand It, de la que ahora podemos disfrutar de su divertido videoclip. Un documento regado de referencias cinematográficas, con guiños a obras maestras como Olvídate de mi o La Naranja Mecánica. Procuraremos no hacer ningún spoiler, pero sólo diremos que en el vídeo, el líder de la banda Tom Ogden se somete a una operación para borrar los recuerdos de una antigua amante y el resto de miembros de la banda hacen de doctores y cirujanos.

La banda de Stockport se embarcará en las próximas semanas en una gira que les llevará por Europa teloneando a los Noel Gallagher’s High Flying Birds, sin que por el momento esté confirmada ninguna actuación en nuestro país.