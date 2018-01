Vida Festival 2018 incorpora a Maga y Núria Graham

Maga se estrenó con Maga (blanco) (Limbo Starr, 2002) y desde entonces se alzaron como uno de los grupos más destacados del indie pop nacional. Un título que el grupo de Miguel Rivera se ha ganado a pulso con la confección de cinco discos más, siendo Un Salto Horizontal (Warner Music, 2017) su último lanzamiento, donde la banda sevillana exhibe un pop mágico y ensoñador de letras vitalistas y melodías radiantes.

Por su parte, Núria Graham sorprendió con su EP debut First Tracks (Autoeditado, 2013) cuando tan solo tenía 16 años. Desde entonces, la cantautora de Vic ha superado todas las expectativas convirtiéndose en una de las artistas más prometedoras de la escena local. Después del lanzamiento de varios trabajos, su impecable trayectoria queda consagrada con Does It Ring a Bell? (El Segell, 2017), un segundo LP maduro y sólido que explora tanto los caminos de la psicodelia como los del rock, el pop y el folk.

La edición del VIDA 2018 tendrá lugar del 28 de junio al 1 de julio del 2018 en Vilanova i la Geltrú y los abonos ya están a la venta aquí.