Vida Festival 2018 anuncia a Iron & Wine como cabeza de cartel

Iron & Wine se suma al cartel de 5º aniversario del VIDA Festival, que tendrá lugar del 28 de junio al 1 de julio del 2018 en Vilanova i la Geltrú, junto con los ya confirmados Franz Ferdinand, St. Vincent, Calexico y Nick Mulvey.

Sam Beam, bajo el alias de Iron & Wine, conquistó al público y la crítica especializada desde su debut The Creek Drank the Cradle (Sub Pop Records, 2002) con su folk de ritmos relajados, atmósfera cálida y armonías delicadas. Tras haber confeccionado discos memorables como The Shepherd’s Dog (Sub Pop Records, 2007), el cantautor de Carolina del Sur regresa con Beast Epic (Sub Pop Records, 2017), un sexto álbum que recupera los matices sonoros de sus inicios y que habla sobre la belleza y el dolor de hacerse mayor.

Los abonos para disfrutar del VIDA 208 están disponibles al precio de 75€ aquí, junto con las otras modalidades de tickets.