Vetusta Morla estrena “Te Lo Digo A Ti”

Ha aparecido todo de repente. Hace un par de semanas nos seguíamos preguntando qué era de Pucho y compañía; si bien sabíamos que había ya trabajo hecho de un nuevo disco, no sabíamos nada con respecto a planes y fechas; y en un abrir y cerrar de ojos nos enteramos de que está listo, masterizado y preparado para ver la luz el próximo 10 de noviembre. Hoy por la mañana, a través de los programas matinales que ofrece Radio 3, hemos podido escuchar el primer adelanto de Mismo Sitio, Distinto Lugar, titulado Te Lo Digo A Ti.

Varios han sido los fans que se les ha puesto el signo de interrogante sobre la cabeza tras escucharla, pues no tiene el sonido metódico que caracteriza a los de Tres Cantos, pero eso no significa que sea malo; nada más lejos de ello, es un auténtico trallazo que recuerda más a trabajos del estilo rock desenfado que practica Black Pistol Fire (salvando diferencias evidentemente), con ese ritmo frenético, una voz que parece pasada por un altavoz, y guitarrazos. Y vale, sí, no es el sonido predeterminado de Vetusta, pero qué queréis que os diga, les queda igual de bien.