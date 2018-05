Primeros abonos a la venta para el FIZ 2018

Un hecho que ya parece haberse convertido en tradición en Aragón, en cuanto al ámbito musical se refiere, son los anuncios del FIZ en mayo. Y es que, un año más, la maquinaria del Festival de Música Independiente de Zaragoza comienza a engrasarse de cara a una nueva edición.

Anunciada recientemente la fecha en la que tendrá lugar su celebración de 2018, el próximo 29 de septiembre, el evento musical que marca la proximidad de las Fiestas del Pilar en Zaragoza por excelencia ha anunciado la venta de los primeros abonos para su XVIII edición.

Como ya es habitual, las tandas delimitadas de entradas y el incremento de precio progresivo en función de sus ventas vuelven a ser los factores principales. Y es que este 17 de mayo a las 12 comenzará la venta de las primeras 200 entradas a un precio de 15€ a través de Ibercaja.

Suponemos que mañana también se dará a conocer, al menos, alguno de los nombres que formarán parte del cartel de esta XVIII edición. Un evento por el cual el año pasado pasaron artistas como Amaral, Morcheeba, Sidonie o Triángulo de Amor Bizarro, entre otros, y que en anteriores ediciones ha contado con Vetusta Morla, Izal, Love Of Lesbian, Dorian, Supersubmarina, Fatboy Slim, The Vaccines, The Strypes…