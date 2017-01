VeilHymn, el nuevo grupo musical de Blood Orange

El cantante y compositor Devonté Hynes, mejor conocido como Blood Orange, ha anunciado un nuevo proyecto musical, junto a Brydon Cook (Starchild & The New Romantic), bajo el nombre de VeilHymn.

Además del anuncio de este nuevo proyecto, el dúo presentó su primer sencillo que lleva por título Hymn, con la voz de Cook y producido por Hynes. Ambos artistas ya habían trabajado juntos: Bryndon Cook acompañó en una gira a Blood Orange y participó en el último álbum de Hynes, Freetown Sound.

Esta no es la primera vez que Devonté Hynes decide cambiar el ritmo de su carrera musical. Este cantante y compositor británico se dio a conocer en la escena musical bajo el nombre Lightspeed Champion, proyecto con el que produjo dos álbumes, Falling Off the Lavender Bridge (2008) y Life Is Sweet! Nice to Meet You (2010).

Posteriormente, decidió dar un vuelco a su estilo musical y apareció la figura de Blood Orange, pseudónimo con el que es conocido desde 2011 y con el que ha lanzado tres álbumes, Coastal Grooves (2011), Cupid Deluxe (2013) y Freetown Sound (2016).

Por su parte, Brydon Cook es mejor conocido por sus proyectos Starchild y The New Romantics, en los que combina bases de electro con elementos de R&B. y que el propio Cook define como “música de campeones para los corazones rotos.”