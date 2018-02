Van Morrison liderará el Azkena Rock Festival 2018

Azkena Rock Festival ha confirmado esta mañana a uno de los músicos más influyentes de la historia del rock, nada menos que Van Morrison, quien lleva en la cumbre desde sus inicios con Them (su ‘Gloria‘ se popularizó con los Doors y Patti Smith), y en solitario con sus más de treinta discos en los que flirtea con el R&B, jazz, blues, folk con un carisma único que ha influido en músicos como Springsteen o Elvis Costello.

A lo largo de su longeva carrera, Van Morrison acumula 6 Grammy y un premio Brit, y forma parte del Salón de la Fama del Rock and Roll desde 1993. De ello tienen la culpa discos tan maravillosos como Moondance o Astral Weeks, y ahora tendremos el privilegio de disfrutarle una vez más en directo en Vitoria-Gasteiz durante el festival que se celebrará los días 22 y 23 de junio de 2018.

También han sido anunciados hoy nombres como Mott The Hoople, Dead Cross, Nuevo Catecismo Católico y The Soul Jacket, uniéndose así a los ya conocidos como Joan Jett y Gluecifer, entre otros muchos.

Mott The Hoople son un mito del R&B británico que abrazaron el éxito comercial con su debut en 1969, pero tuvieron verdadera repercusión en plena era glam con All The Young Dudes, escrita para ellos por Bowie, un fanático de su música. En esta época de gloria absoluta coincidieron en la formación Ian Hunter y Mick Ronson, y giraron por EE.UU. con Queen, Kansas y Aerosmith como teloneros.

Hace poco más de un año que las mentes inquietas de Dave Lombardo (Slayer, Suicidal Tendences) y Mike Patton (Faith No More) se juntaron para formar Dead Cross, un grupo al margen de su otra criatura, Fantomas. La alineación incluye a miembros de Retox y The Locust, y el resultado es puro hardcore anfetamínico. Publicaron su homónimo y brutal primer disco el verano pasado.

Nuevo Catecismo Católico se suman también al cartel de ARF. Calificados por los críticos de rock Jaime Gonzalo y Eduardo Ranedo como la mejor banda punk-rock de Europa, estos héroes del underground llegan a Vitoria-Gasteiz en plena celebración de sus 25 años en activo, sin que se haya perdido esa fuerza primigenia que les ha acompañado siempre.

The Soul Jacket llegan a ARF procedentes de Galicia y han sido confirmados por méritos propios como uno de los grandes del rock peninsular. Por sus manos pasa toda una vasta tradición de rock & roll centrada en los Allman Brothers, en Dylan, en los Fleetwood Mac más blues y en el country-rock, todo bañado por la excelencia instrumental y el buen gusto.

Los abonos ya están a la venta con una oferta de 95€ + gastos (disponible hasta el 6 de marzo incluido). A partir del 7 de marzo, el bono pasará a tener un precio de 110€ + gastos. Entra en www.azkenarockfestival.com y hazte con el tuyo.