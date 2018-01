Vampire Weekend vuelve a los escenarios tras cuatro años

¡Traemos grandes noticias! La formación neoyorquina Vampire Weekend ha anunciado que vuelve a los escenarios después de 4 años. Los estadounidenses han sido confirmados como uno de los cabezas de cartel en el festival End of the road del Reino Unido, que se celebrará entre el 31 de agosto y el 3 de septiembre de este año. El festival también contará entre otros con St. Vincent, Feist, Yo La Tengo, Jeff Tweedy, John Cale, Ezra Furman y muchos más.

Ezra Koening anunció recientemente que ya estaban finalizando su nuevo álbum. Recordemos que el pasado año, el líder de la banda anunció que al menos el 80% del nuevo álbum está listo, “pero el último 20% siempre es el más difícil”. También aseguró que Rostam Batmanglij quien recordemos dejó la banda a principios de 2016, estará presente en este cuarto álbum de Vampire Weekend, y añadió “Estamos trabajando en algunas canciones exactamente de la misma manera en que siempre hemos trabajado“.

La banda no publica un trabajo de estudio desde el 2013, con Modern vampires of the city, y todo apunta a que este será por fin el año en el que verá la luz este nuevo álbum. Un álbum que muchos esperamos como agua de mayo. Mientras tanto, Ezra Koenig y el resto de los miembros del grupo han seguido funcionado por separado durante ese tiempo.

El del End Of The Road festival será su primer concierto oficial tras cuatro años, y esperemos que sea el primero de una larga gira que les pueda traer a nuestro país. Y si eso ocurre, ¿qué festival podría ser?