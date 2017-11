US Girls anuncian nuevo disco y publican un videoclip

La banda liderada por Meg Remy, US Girls ha anunciado su sexto álbum de estudio. Saldrá a la venta el 16 de febrero del año que viene vía 4AD y bajo el nombre de In A Poem Unlimited. Será el segundo publicado con tal compañía discográfica sendo su antecesor de 2015, Half Free, el primero.

Este disco incluirá los dos sencillos lanzados hasta el momento: Mad As Hell y el reciente Velvet 4 Sale. Os dejamos el videoclip a continuación así como la portada y la lista de canciones de este disco.

In a Poem Unlimited:

01 Velvet 4 Sale

02 Rage of Plastics

03 Mad As Hell

04 Why Do I Lose My Voice When I Have Something To Say

05 Rosebud

06 Incidental Boogie

07 L-Over

08 Pearly Gates

09 Poem

10 Traviata

11 Time