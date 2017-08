‘Up All Night’ es el nuevo adelanto de The War On Drugs

El próximo 25 de agosto, The War On Drugs lanzarán al mercado su cuarto álbum de estudio bajo el nombre de A Deeper Understanding. Hace nada, el grupo de Philadelphia avanzaba el quinto y último adelanto de este próximo trabajo.

Se trata de Up All Night, pieza que ocupará el primer puesto en el tracklist del nuevo álbum y que nos habla acerca de la luz al final de lo que parece una época difícil en la vida. Este nuevo sencillo sigue a temas anteriores como Holding On, Pain, Strangest Thing o Thinking Of A Place.

En una entrevista del New York Times, su líder Adam Granduciel reconoce que el nuevo álbum busca un sonido más cercano al sonido en directo de la banda. Además, será el primer trabajo de los norteamericanos con Atlantic Records, sello con el que firmaban en 2015.

Según fuentes de Atlantic, este nuevo álbum nace de la “revisión y exploración de infinitas horas de grabaciones” realizadas por The War On Drugs en los últimos años a lo largo de sus sesiones de estudio en Nueva York y Los Angeles.

A Deeper Understanding llega tras el aclamado álbum Lost In The Dream, de 2014. El tracklist del disco luce así:

Up All Night

Pain

Holding On

Strangest Thing

Knocked Down

Nothing To Find

Thinking Of A Place

In Chains

Clean Living

You Don’t Have To Go

Por ahora, los de Philadelphia no tienen fechas en nuestro país pero sí girarán por Europa hacia finales de año para presentar su nuevo trabajo.