Unknown Mortal Orchestra publica un nuevo single

Unknown Mortal Orchestra anunciaron hace un par de semanas la publicación de su nuevo álbum Sex & Food, el cuarto de su carrera, que estará disponible a partir del día 6 de Abril, vía Jagjaguwar. Además, compartieron el primer tema del disco American Guilt.

Ahora vuelven con el segundo tema Not in Love We’re Just High, que han publicado con el vídeo oficial de la canción. El vídeo, de dibujos animados, esta dirigido por Greg Sharp y consiste en un plano de unas manos tocando un piano que tiene en su parte superior una copa, una rosa y cocaína, hasta que todo da un giro al final de la canción y solo queda la bebida derramada.

Sex & Food promete sorprendernos con nuevas influencias musicales ya fue grabado en múltiples sesiones en diferentes lugares del planeta como Vietnam, Seúl, Corea del Sur, Reykjavik, Islandia, Aukland, Nueva Zelanda o Portland.

Unknown Mortal Orchestra, de gira

Están actualmente de gira por Estados Unidos y Canadá y al finalizar vendrán a presentar su trabajo a Europa y podremos verlos en nuestro país en el Festival Primavera Sound, en Barcelona.