Unknown Mortal Orchestra anuncian nuevo álbum

La banda neozelandesa está de enhorabuena ya que regresa con nuevo trabajo. Desde su primer disco, allá por 2011, no han dejado de conseguir éxito gracias a sus aportaciones a la música actual, resultando de lo más originales.

Hasta lo que podemos saber, el futuro trabajo se llamará Sex & Food y verá la luz el próximo día 6 de abril, vía Jagjaguwar. Unknown Mortal Orchestra lanzará así su cuatro trabajo de estudio.

Entre lo que hemos podido descubrir, las canciones incluidas serían las siguientes:

01 A God Called Hubris

02 Major League Chemicals

03 Ministry of Alienation

04 Hunnybee

05 Chronos Feasts on His Children

06 American Guilt

07 The Internet of Love (That Way)

09 This Doomsday

10 How Many Zeros

11 Not in Love We’re Just High

12 If You’re Going to Break Yourself

Os recordamos que hace unos días, durante el mes de enero, pudimos descubrir uno de los singles, llamado American Guilt. Os dejamos escucharlo de nuevo aquí.

Unknown Mortal Orchestra estarán de visita en España gracias a la próxima edición del Primavera Sound. Los esperamos con los brazos muy abiertos y con muchas ganas de volver a enamorarnos con su música ya que será por el momento la única cita concertada por estas tierras, aunque sí harán gira.