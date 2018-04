Underworld comparten un nuevo tema ‘Brilliant Yes That Would Be’

Brilliant Yes That Would Be es el nuevo track de ambient compartido por el duo electrónico Underworld. Se trata del primer material presentado tras Long Slow Slippy, una versión de su clásico Born Slippy lanzada el año pasado para la segunda película de Trainspotting.

Este nuevo tema viene acompañado de un vídeo inspirado por su concierto en Islandia el pasado mes de marzo. Underworld no pisaban ese país desde 1994.

La pieza audiovisual, de casi siete minutos, ha sido dirigida por Simon Taylor, artista encargado de realizar otros de los vídeos de la banda. En ella podemos apreciar la belleza del paisaje islandés, mostrado en imágenes acompañadas de los sonidos electrónicos ambient del nuevo tema de Underworld.

El dúo formado por Karl Hyde y Rick Smith lanzó su último álbum en 2016, bajo el nombre de Barbara Barbara, We Face A Shining Future. Underworld estarán tocando el 26 de mayo en Belfast, en el Biggest Weekend de la BBC en Belfast.