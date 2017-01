Una banda de Nueva York niega su participación en Coachella después de ser confirmados

¿Te imaginas formar parte de una banda emergente, con alrededor de 7.000 fans en Facebook y menos de 2.000 seguidores en Twitter, para que os podáis hacer a la idea, que os surja la oportunidad de tocar en nada menos que el festival de Coachella y decir públicamente que rechazáis ser parte del cartel? Pues aunque parezca increíble, eso es lo que ha hecho un grupo de Nueva York llamado Show Me The Body, que aparece en la letra pequeña de la jornada del domingo en el cartel que la organización del festival hizo público ayer y con el que hemos podido ver la composición de este año 2017, encabezada por Radiohead, Beyoncé y Kendrick Lamar.

El caso es que la banda ha mostrado su sorpresa por aparecer dentro de este listado de bandas ya que, según han dicho en redes sociales, recibieron una oferta para tocar allí pero decidieron rechazarla, así que le recomiendan a los organizadores que dejen de explotar su nombre en el cartel o bien les den el dinero que habían pedido por actuar.

UPDATE: We never agreed to play Coachella. We were offered but we said no. Hopefully @goldenvoice and @coachella will not exploit our name.

— SHOW ME THE BODY (@SHOW_METHE_BODY) January 3, 2017