Kurt Cobain, quien era la principal atracción de exposición realizada en el Museo Aberdeen Armory situado en Washington (Estados Unidos) ya que ésta incluía piezas originales del que fuese vocalista y cabeza visible de Nirvana.

Por desgracia, varias de estas piezas originales aportadas por parte de la colección personal del músico han sido destruidas debido a un incendio acaecido en esta exposición estadounidense donde se mostraban al público. De hecho, incluso el edificio ha sufrido importantes daños, aunque afortunadamente no se han producido víctimas civiles ni heridas.

En esta foto se pueden apreciar algunas de las piezas aportadas por Cobain que se encontraban expuestas en la exposición junto a su compañero de Nirvana, Chris Novoselic, quien ha comentado en Twitter tras conocer la noticia su pesar por el incendio a la par que su alegría porque no haya habido víctimas.

Sad to hear about the fire at the Aberdeen Museum of History. Here are a couple pics of the Kurt Cobain Exhibit and one of the old Stewart Field (Aberdeen HS stadium) sign I took when I was down there last September. Horrible loss for the community. pic.twitter.com/rsRliBPbmA

— Ryland Spencer™ (@RylandSpencer) June 11, 2018